Ferutdin Zakirov — знаковые модели весна-лето 2017

В новом бутике Ferutdin Zakirov представлен широкий ассортимент обуви и аксессуаров. Изящные современные модели, созданные в лучших традициях итальянского производства, идеально дополнят образ успешного мужчины.

Знаковая модель — мужские слиперы из натуральной мягкой замши глубокого черного оттенка, украшенные геральдической эмблемой, с ненавязчивой аллюзией на аристократический шик. Приверженцы классического делового стиля по достоинству оценят ботинки из натуральной кожи, дополненные лаконичными кисточками, которые непременно внесут в гардероб нотки легкости и оригинальности. Яркий акцент коллекции — это мокасины из крокодиловой кожи, созданные для ценителей casual-стиля, привыкших к высокому жизненному темпу.

В коллекции также представлена линия фирменных аксессуаров Ferutdin Zakirov: ремни из крокодиловой и телячьей кожи, на пряжке которых виртуозно выгравирован логотип бренда.

Адрес бутика Ferutdin Zakirov в Москве:

Охотный ряд, 2

+ 7 (495) 150 22 21

Тэги: Ferutdin Zakirov, весна-лето 2017, деловой стиль, мужская обувь, мужские аксессуары