Закрытый предпремьерный показ фильма «Идеаль» Фредерика Бегбедера

Фредерик Бегбедер в Москве — Закрытый предпремьерный показ фильма «L’Ideal» («Идеаль»)

7 апреля в московском клубе Gipsy пройдет закрытый предпремьерный показ нового фильма Фредерика Бегбедера — «L’Ideal» («Идеаль»).

7 апреля в Бегбедер возвращает на сцену свое собственное альтер-эго — героя романа (и фильма) «99 франков» по имени Октав Паранго. На этот раз успешный и циничный рекламист приезжает в Россию: он ищет новое «рекламное лицо» для мирового гиганта косметической индустрии. Закружившись в вихре снега, красавиц и кокаина, потерянный среди мощнейших контрастов российской роскоши и нищеты, Октав неожиданно для себя беззаветно влюбляется… В минуты отчаяния он исповедуется знакомому священнику в храме Христа Спасителя, попутно комментируя свои похождения. «Идеаль» — вывернутый наизнанку роман-исповедь, парадоксальный и ироничный фильм о мире, подчиненном диктатуре моды, гламура и утонченного разврата. А еще — о любви: по Тургеневу и по Бегбедеру.

Автор сценария и режиссер: Фредерик Бегбедер

В ролях: Гаспар Пруст, Алексей Гуськов, Одри Флеро, Анамария Вартоломей, Джонатон Ламбер, Камилль Роу, Ксавье Алькан, Том Ауденарт, Николет Барабас, Виктория Оллокуи, Нэнси Тейт

Продюсер: Ален Голдман

Оператор: Жиль Порте

Монтажер: Дориан Ригаль-Ансу

Эстет и сноб, профессиональный рекламщик и горячий сторонник коммунистов, философ и DJ… Фредерик Бегбедер лично представит новую картину гостям, ответит на вопросы журналистов, раздаст автографы и вручит памятные подарки.

Заслуженную славу одного из самых ярких и интересных современных французских писателей Фредерику Бегбедеру принесли романы «Каникулы в коме», «Любовь живет три года» и «99 франков». Как и «Идеаль», его романы «99 франков» и «Любовь живет 3 года» были экранизированы и имели огромный успех в широком прокате по всему миру.

Закрытый VIP-показ:

— Стильные интерьеры клуба «Gipsy» на Красном Октябре

— Выставка произведений современного искусства

— Фуршет с шампанским и изысканными закусками

— DJ-сет

— Интерактивная живая инсталляция «ART.SEX.MUSIC»

— Приглашенные звезды театра, кино и шоу-бизнеса (в том числе исполнитель роли русского олигарха, народный артист России Алексей Гуськов)

7 апреля 2017 года

Клуб Gipsy

Москва, Болотная наб., 3/4, стр. 2, на территории фабрики «Красный Октябрь»

Официальный сайт мероприятия и билеты: www.ideal-film.com

Тэги: Фредерик Бегбедер, предпремьерный показ, фильм "Идеаль"