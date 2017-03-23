Коллекция сумок Deri&Mod 2017

Весенне-летняя коллекция сумок Deri&Mod — это воплощение трендов и дань более чем сорокалетней истории бренда. Разнообразие оттенков, материалов и принтов словно вторит природе, расцветающей после долгого зимнего сна. Лейтмотивом коллекции стали весенние цвета и яркие детали.

Без них как без рук — это все о незаменимых повседневных помощниках: саквояжах, ридикюлях и рюкзаках. Кстати, о последних: рюкзаки не собираются сдавать позиций на модном фронте. Практичные и стильные, они завоевали любовь девушек и давно перестали ассоциироваться со школьными временами.

В новой коллекции Deri&Mod есть небольшой рюкзак из денима с кожаными ручками и застежкой с бахромой. Он подойдет активным девушкам, которые не привыкли выбирать между удобством и стилем. Для смелых и современных бренд приготовил покрытую шипами модель из кожи цвета металлик. Женственные леди остановят свой выбор на модели белоснежного цвета с тонкими ремешками и золотистой молнией или изящном нежно-розовом портфеле.

Кроме этого, в линии бренда есть сумки. Жительницам большого города подойдет практичная модель из серой замши. Длинный ремень регулируется по желанию, а демократичный серый оттенок позволит сочетать сумку с абсолютно любыми вещами. На создание еще одной модели дизайнеров вдохновили воспоминания: красочный забавный принт, имитирующий детский рисунок, золотистые элементы и миниатюрная ручка напомнят беззаботную юность и вызовут ностальгическую улыбку. Такая сумка — идеальная спутница для жизнерадостных и активных девушек.

Для романтических прогулок и вечеринок подойдут клатчи. Миниатюрная сумочка, сочетающая в себе бежевую замшу и кожу, выполненную под змеиную, добавит дерзости в повседневный образ. Небесно-синий и розовый клатчи, покрытые стразами, — выбор тех, кто привык блистать и ловить восхищенные взгляды окружающих.

В России продукцию Deri&Mod можно найти в Москве и Краснодаре. В столице бренд представлен в ТРЦ Columbus, ТРЦ АФИМОЛЛ Сити, ТЦ Авиапарк, ТЦ МЕГА Белая Дача и ТЦ Пражский пассаж.

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