Открытие флагманского бутика L.K.Bennett

16 марта в ТЦ «Метрополис» состоялось торжественное открытие первого в России бутика культовой британской марки L.K.Bennett.

Гости мероприятия смогли принять участие в public talk с Аленой Долецкой, которая рассказала о британском стиле, об актуальных трендах и о своем любимом футбольном клубе. А модератор лекции Лаура Джугелия представила специального гостя вечера — генерального директора компании L.K.Bennett Даррена Топпа.

Алена Долецкая

Праздничная атмосфера была создана благодаря игристому шампанскому с лучших виноградников Крыма «Золотая Балка».

Флористический принт — один из основных принтов коллекции сезона весна-лето 2017, представленной на мероприятии, был реализован в виде инсталляций из бумаги от проекта Paper Decor.

Гостями мероприятия стали Надежда Сысоева, Анастасия Меськова, Маша Шумакова, Аглая Тарасова, Женя Малахова, Маргарита Митрофанова и другие.

Надежда Сысоева и Лина Дембикова; Маргарита Митрофанова

Компания L.K.Bennett была основана в Лондоне в 1990 году и сначала специализировалась на производстве обуви. Восемь лет спустя была выпущена первая линия одежды, и марка окончательно зарекомендовала себя в качестве одного из ведущих домов моды Великобритании. Бренд L.K.Bennett, являющийся воплощением классического британского стиля, часто выбирает для торжественных и официальных выходов герцогиня Кембриджская Кэтрин. Марка представлена во флагманских магазинах в Лондоне, Париже и Нью-Йорке и более чем в 130 бутиках по всему миру.

Флагманский магазин L.K.Bennett в России:

Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр. 4, ТЦ «Метрополис», 1 этаж

Тэги: L.K.Bennett, английская марка, женская одежда, открытие бутика