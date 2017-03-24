BELLA KAREEMA: коллекция весна-лето 2017

BELLA KAREEMA представляет коллекцию весна-лето 2017. Героиня бренда в новом сезоне – стильная, изысканная, всегда женственная.

Дизайнеры бренда продолжают искусно работать над деталями и умело сочетать ткани, создавая действительно оригинальные и роскошные образы. Основа коллекции – женственные силуэты, подходящие для разных типов фигуры, богатая цветовая палитра, качественные струящиеся ткани. Множество платьев, от базовых повседневных до нарядных выходных, внимание к деталям, богатая цветовая палитра, роскошная вышивка, принты, аппликации – коллекция бренда крайне разнообразна, но подчинена бессменному принципу бренда: безупречному женственному крою, превосходному качеству изделий, безусловной актуальности.

Коллекция представлена тремя линиями. «Романтика и женственность» – эмоциональная, женственная, утонченная. Здесь предпочтение отдается свободному крою, летящему образу, удлиненному силуэту, легким тканям, воланам, рюшам, драпировкам и баскам.

Линия «Конструктивизм и многослойность» — это проверенная временем классика в современной интерпретации. Роскошные ткани и оригинальные решения в крое: сочетания разных фактур и материалов, дробность, многослойность.

Линия «Классика» – это универсальный базовый гардероб современной женщины. Минималистичный крой, спокойный силуэт, элементы форменной одежды — универсальная база на все времена.

Нюдовые цвета, широко представленные в коллекции, удачно сочетаются с песочными, бордовыми и морскими гаммами. Классический деним разбавляется женственными растительными принтами, однотонным пыльно- розовым, болотным зеленым. Джинсовые изделия в исполнении BELLA KAREEMA перестают быть повседневной классикой и трансформируются в изделия с женственными формами.

В коллекции также использован один из самых ярких трендов сезона: мотивы традиционных исторических костюмов. Актуальные модели, вдохновленные этническими традициями – результат серьезной работы команды бренда по изучению лекал булгаро-татарского костюма 8–18 веков, восстановлению эскизов старинной тамбурной вышивки. Дизайнеры BELLA KAREEMA дали рождение уникальной коллекции современной, комфортной одежды с оригинальным духом истории.

Не менее ярко представлены в коллекции и другие «must have» текущего сезона. Джемпера и свитшоты светлых тонов – идеальная база для создания стильного образа. Рубашечный крой оригинально дополняется асимметричными или полосатыми принтами, нестандартным расположением застежек. Романтичные складки и воланы украшают платья, накидки и юбки и располагаются оригинальным образом, превращая базовые вещи в ультра-модные.

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Тэги: Bella Kareema, весна-лето 2017, классика, мусульманская мода