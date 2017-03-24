MANGO Premium: игра в классику по новым правилам

24.03.2017 • Шопинг • : 75

Весенняя капсула MANGO Premium не терпит полумер – если играть, то по-крупному. Мужские костюмы, асимметрия, колорблок и неожиданные аксессуары – ключевые тренды сезона гармонично сочетаются в новом лукбуке MANGO Premium весна-лето 2017.

  • MANGO Premium
  • MANGO Premium
  • MANGO Premium

Классические образы на грани с высокой модой формируют изысканный и ироничный стиль: морской блейзер с плеча бойфренда, льняные брюки-бананы с завышенной талией, рубашка-боди с воланами в форме крыльев бабочки, платье с запахом оттенка лаванды, ультраузкие брюки, топ-бюстье в японском стиле и моносережки, напоминающие скорее арт-объект, нежели аксессуар, и многое другое.

Неоднородная цветовая палитра, идеальные формы и натуральные материалы – MANGO Premium покоряет самые недоступные вершины.

www.mango.com

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