Открытие аутлета легендарных кедов Converse

В середине марта в Outlet Village Пулково открылся аутлет известного американского бренда Converse. Converse – компания со 100-летней историей, символ бунтарства, свободы, рок-н-ролла и андеграунда. В аутлет-комплексе представлены классические и спортивные модели Converse, одежда и аксессуары.

Компанию основал Маркус Миллс Конверс в 1908 году, и изначально она специализировалась на производстве обуви на резиновой подошве для всей семьи. В начале XX века Converse начали первыми создавать кеды для профессионального спорта. После вступления США во Вторую мировую войну Converse сменили ассортимент и стали производить обувь и одежду для армии. В послевоенное время по просьбе покупателей кроме традиционного черного цвета в линейке появились классические кеды белого цвета, а также продукция более ярких красок. Кеды стали любимой обувью детей и молодежи, а также символом молодых бунтарей 50-х годов. Мальчики носили их с джинсами и футболками, а девочки – с юбками, свитерами и гольфами.

Converse – бренд с богатым наследием и свежим взглядом на привычные вещи. Каждый найдет модель по вкусу. В повседневной жизни особенной популярностью пользуются классические All Star, которые удобно сидят на ноге, долго носятся и подходят к любому стилю в одежде.

В магазине Converse в Outlet Village Пулково вещи и обувь марки продаются со скидками от 30% до 70% круглый год.

Outlet Village Пулково

Санкт-Петербург, Пулковское шоссе 60, к.1, 2 км от КАД

Тел.: + 7 (812) 383-90-00

www.ovpulkovo.com

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