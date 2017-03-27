Презентация интерьерного бренда Walter Knoll

23 марта в шоу-руме компании Concept прошла презентация новой экспозиции немецкого интерьерного бренда Walter Knoll, поставщика лучшей офисной мебели.

На открытии выставки выступил президент компании Walter Knoll Маркус Бенц. Он рассказал гостям об истории успеха бренда и особенностях, которые делают мебель Walter Knoll столь популярной у ценителей комфорта, элегантности и инноваций.

«Мы в Walter Knoll заботимся о множестве деталей, и потребности наших клиентов стоят на первом месте. Я очень рад, что теперь наша компания завоевывает все большую популярность и на российском рынке», — отмечает Маркус Бенц.

«Крупные российские компании хотят видеть в своих головных офисах стильную мебель, которая обладает высокими эксплуатационными характеристиками при безукоризненном качестве и передовом дизайне. Естественно, что они не могут пройти мимо мебели Walter Knoll — она отвечает всем ожиданиям», — подтверждает управляющий партнер компании Concept Юрий Павлов.

Юрий Павлов, Ирина Хакамада, Маркус Бенц

На презентации также присутствовали такие российские знаменитости как Ирина Хакамада, Екатерина Климова, Екатерина Вуличенко и Анна Русска.

Тэги: Walter Knoll, офисная мебель, презентация, шоу-рум Cocept