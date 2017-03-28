Куртка-бобмер из кожи крокодила Ferutdin Zakirov

28.03.2017 • Шопинг • : 60

Бомбер из кожи крокодила Ferutdin Zakirov — must-have сезона весна-лето 2017

В новом бутике Ferutdin Zakirov представлен широкий ассортимент мужской одежды, обуви и аксессуаров. Все модели созданы в лучших традициях итальянского производства из лучших материалов. Стильный бомбер из натуральной кожи крокодила тончайшей выделки — знаковая вещь нового сезона весна-лето 2017. Роскошная модель изготовлена и окрашена вручную лучшими мастерами в парижском ателье.

Адрес бутика Ferutdin Zakirov в Москве:
ТГ «Модный сезон», Охотный ряд, д.2
Тел: +7 (495) 150 22 21

Instagram:  @ferutdin_zakirov

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