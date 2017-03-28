Итальянский бренд INCANTO запускает онлайн-магазин в России. В нем представлен ассортимент для женщин, мужчин и детей. Теперь вещи и белье любимой марки можно будет приобрести, не выходя из дома.

Еженедельное обновление поступлений – до 50 новинок, а также промокоды, специальные предложения, межсезонные распродажи и эксклюзивные модели, доступные только онлайн.

Покупка в один клик из любой точки России – покупатели сами решают, какая компания осуществит доставку. На выбор – DPD, DHL, Почта России и постаматы. Несколько вариантов оплаты – наличными курьеру, электронными деньгами, либо пластиковыми картами. Стильный и удобный интерфейс, бесплатная доставка при покупке от 6000 руб.

Соблазнительное белье, стильные купальники и многое другое доступно 24 часа в сутки по адресу STORE.INCANTO.EU.

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