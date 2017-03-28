Показ коллекции Viva Vox осень-зима 17/18

27 марта состоялся показ Viva Vox fw’17/18 в DI Telegraph.

Среди гостей: Алла Вербер, Диана Вишнева, Яна Рудковская, Надежда Михалкова, Валерия и Иосиф Пригожин, Наталья Османн, Аврора, Татьяна Геворкян и другие.

VIVA VOX был основан в 1997 году и на протяжении всех этих лет не переставал развиваться и совершенстоваться. Изначально Дом специалищировался на выпуске коллекций haute couture.

Дизайнер VIVA VOX Олег Овсиев, выпускник Ecole de Couture van Rijn (Голландия), успел поработать в нескольких международных модных компаниях, прежде чем был приглашен на пост креативного директора VIVA VOX в 2005 году. Придя в модный дом, он представил новую линию prêt-a-porter de luxe.

Отличительной чертой работ Олега Овсиева является использование авторских принтов и непревзойденное умение работать с мехом и кожей, из которых создаются не только такие привычные изделия как верхняя одежда, но и платья, юбки, топы.

vivavox.ru

Тэги: Viva Vox, осень-зима 2017/18