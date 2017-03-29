BVLGARI на выставке BASELWORLD 2017

Часы Octo Finissimo Automatic вслед за моделями Tourbillon и Minute Repeater бросают вызов пределам часового мастерства.

Компания Bulgari представила часы, которые побивают третий подряд мировой рекорд. Octo Finissimo Automatic – самые тонкие автоматические часы из всех, что имеются сегодня на рынке. После выпуска моделей Tourbillon в 2014 года и Minute Repeater в 2016 году бренд объявляет о разработке новой модели, толщина 40-миллиметрового корпуса которой составляет всего 5,15 мм. Часы оснащены новым автоматическим механизмом толщиной в 2,23 мм.

Finissimo. Само название часов выглядит и как обещание, и как мечта. Предельно малая толщина в часовой механике рассматривается как новый уровень сложности. Просто уменьшение толщины или миниатюризация имеющихся деталей механизма представляется слишком простой задачей. В противоположность такому взгляду каждый компонент механизма, даже самый маленький, должен быть продуман и сконструирован с чистого листа, чтобы внести достойный вклад в решение задачи максимального снижения толщины экстраординарных часов. Этот подход применялся не только к деталям автоматического механизма, но также и к полному набору всех компонентов, составляющих корпус и циферблат. Чтобы гарантировать чёткость циферблата и наличие соответствующего современным вкусам высокого контраста, стрелки и маркеры часовой шкалы были отделаны с применением чёрного PVD-покрытия.

Система автоматического завода с платиновым мини-ротором

Для часов Octo Finissimo Automatic мануфактурой Bulgari был разработан новый собственный Калибр BVL 138. Его толщина составляет всего 2,23 мм, поэтому он заслуживает гордого звания самого тонкого автоматического механизма из всех, что имеются сегодня на рынке. Маленькая секундная стрелка делает его особенно изысканным. Чтобы обеспечить плавное перетекание механической энергии, мастера бренда настроили баланс на функционирование на частоте 21600 полуколебаний в час, запас хода при этом составляет 60 часов. В системе автоматического завода задействован платиновый мини-ротор, гарантирующий эффективный завод. Корпус часов водостоек до 30 метров. Несмотря на ограничения, накладываемые при разработке ультратонкого калибра, детали механизма декорированы фактурной шлифовкой «женевские полоски» и циркулярной шлифовкой. В результате получились часы, которые выглядят чрезвычайно впечатляющими во всём, что касается часового мастерства, сохраняя при этом экстраординарную роскошную внешность.

Элегантность ультратонких часов основывается на мастерстве работы с объёмом и формой, кроме того, она обусловлена искусным подходом, необходимым для работы в этом направлении. Экстремальное снижение толщины – серьёзный шаг в развитии философии бренда, пусть это и чрезвычайно сложный способ идти к предельному минимализму. Впрочем, эффектный дизайн ярко оттеняет эту демонстрацию минималистского подхода.

Чистота и сложность

Octo – это образец современного дизайна, который стал одним из столпов часовой коллекции Bulgari. Этот корпус, теперь воспринимаемый как легендарный, предъявляет свою парадоксальную природу, которая представляется очень чистой, лаконичной, но в то же самое время крайне сложной, выраженной посредством сильного и смелого дизайна. Форма, построенная как ссылка на лучшие образцы итальянской архитектуры, одушевлена и вдохновлена римским происхождением бренда. В часах сложного дизайна проявляется мастерство в выборе как форм, так и требующихся в их овеществлении материалов, что позволяет вести тонкую игру с перспективой и эффектами игры света и тени. Грани корпуса раздают мерцающие рефлексы, которые совершенно естественным образом притягивают взоры. Решение работать с определёнными материалами также представляется сильным ходом. После неоднократно применявшихся в моделях коллекции стали и золота корпус новой модели изготовлен из титана, его поверхность подвергли абразивно-струйной обработке, что придаёт часам чрезвычайно актуальный вид. Часы предлагаются на ремешке из кожи аллигатора, это усиливает чувственный характер лёгкого титанового корпуса. Ремешок оснащён стандартной застёжкой, также изготовленной из титана, кроме того предусмотрена модель на прекрасном гибком титановом браслете, который составлен из звеньев идеально продуманной формы.

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