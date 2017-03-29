Старт продаж коллекции «FiNN FLARE x CHAPURIN» весна-лето 2017

29.03.2017 • Шопинг • : 86

1 апреля 2017 г. в магазинах FiNN FLARE стартуют продажи коллекции «FiNN FLARE X CHAPURIN» весна-лето ’17, созданной в сотрудничестве с Игорем Чапуриным.

  • Finn Flare x Chapurin
  • Finn Flare x Chapurin
  • Finn Flare x Chapurin

Дизайнерам с обеих сторон удалось создать идеальные модели для современных жительниц мегаполиса, которые готовы экспериментировать как с цветом, так и со стилем: контрастные сочетания различных оттенков, неординарные вырезы, рюши и платья в пол – все это было придумано для самых смелых и дерзких девушек, которые привыкли в любой ситуации выглядеть безупречно и уверенно.

Игорь Чапурин остался верен своему минималистичному видению моды, успешно сочетая геометрию и мягкие линии. Для коллекции «FiNN FLARE X CHAPURIN» модельер выбрал современные гигроскопичные материалы: хлопок, шелк, вискозу. Базовая гамма – оттенки зеленого, песочного, голубого, розового. В коллаборацию вошли женственные платья, блузки, юбки, жакеты, брюки, которые отличаются скульптурным кроем и свойственной модельеру эклектикой.

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