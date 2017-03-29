So Easy, весна-лето 2017

Для создания коллекции весна-лето 2017 российский бренд So Easy решил объединить красоту тропической флоры с безумным ритмом неспящего мегаполиса.

В основу концепции новой коллекции легли текстура и форма, поэтому все внимание акцентируется на деталях отделки и материалах высокого качества — то, что крайне необходимо занятой девушке. Ключевыми деталями являются растительные и цветочные принты, невесомые прозрачные и сияющие фактуры, в сочетании с клеткой и тканями в полоску придающие универсальный, но при этом расслабленный образ.

So Easy советует не бояться экспериментов и смешивать разные стили. Шерстяное пальто, накинутое поверх полупрозрачного топа из органзы в паре с плотной юбкой, создаст идеальный лук «day-to-night». Металлический бомбер в сочетании с прямыми брюками делает образ более универсальным.

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So Easy

So Easy

Яркие и выразительные принты на тканях как нельзя лучше подходят для весенне-летнего сезона. Цветочные узоры, украшающие изящные блузы, жакеты и платья-футляры со знаковым воротником-стойкой, укороченные брюки с металлической фурнитурой, юбки из кружева – из этих деталей строится ультрамодный весенний наряд.

Основные цвета коллекции – голубой, розовый, бежевый и светло-серый удачно подчеркиваются классическим черным, кирпично-красным и бордовым. Вся цветовая гамма линии прекрасно коррелируется между собой, позволяя гармонично сочетать образы.

Весной в большом городе никак не обойтись без пальто: классическое пальто-халат бежевого цвета, серое пальто мужского кроя, короткий жакет в крупную полоску, черное пальто с добавлением перьев на рукава, легкий тренч с атласным блеском – выбор из коллекции весна-лето 2017 безграничен.

Женственные и элегантные фасоны, простота, элегантность и функциональность которых прекрасно подойдет как для жизни в мегаполисе, так и для путешествий по всему свету – то, на чем строится любая коллекция So Easy. И совершенно неважно, в какой точке мира находится героиня So Easy, она всегда найдет укромный сад, спрятанный от шума и суеты городских джунглей, чтобы насладиться тишиной и приятной весенней прохладой, открыв для себя другую сторону большого города.

Тэги: So Easy, весна-лето 2017, женская мода