BEYOND представляет свою первую коллекцию обуви

BEYOND – это новый итальянский бренд, созданный компанией Elisabet Group, уже более 35 лет работающей в обувной индустрии. Со своей первой коллекцией Beyond дебютирует в весенне-летнем сезоне 2017 года, и представляет мужскую и женскую линии повседневной городской спортивной обуви.

BEYOND – это оригинальный дизайн, необычные подошвы, контрастные детали, high-tech и геометричные принты, смешение стилей и форм, изысканное мастерство исполнения, полностью «Made in Italy».

В женском модельном ряду представлены кроссовки, слипоны и спортивные ботинки с узким носом в «ковбойском» стиле. Цвета: белый, черный, голубой, серебристый металлик, сочетания белого с желтым, синим, красным и др. В мужской коллекции – кроссовки и сникерсы однотонных ярких цветов (оттенки синего, красного, жёлтого), а также большой выбор моделей, выполненных в сочетаниях кожи, замши и прорезиненной ткани с геометричными принтами, контрастными шнурками и перфорацией.

В Москве коллекции мужской и женской повседневной городской спортивной обуви будут представлены в сети мультибрендов No One, Salita и в ЦУМе.

www.beyondshoes.it

Тэги: Beyond, городская обувь, итальянская марка, итальянская обувь, спортивная обувь