Лауреаты конкурса «Адмиралтейская игла» будут представлены на выставке CPM

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологии и дизайна провел 23-й международный конкурс молодых дизайнеров «Адмиралтейская игла» в Санкт-Петербурге. В состав международного жюри вошли представители мира моды из России, Японии, Китая, Германии, Дании, Венгрии, Италии и Франции. Организаторы CPM – Collection Première Moscow, также являющиеся членами жюри конкурса дизайнеров, испытывают гордость за то, что отметили призами двух замечательных, юных и талантливых участников конкурса.

Проект CPM Moscow представил Кристиан Каш, директор выставки CPM. Цель участия — поиск и продвижение молодых талантов. Дизайнеры Екатерина Охотникова с коллекцией женской верхней одежды «Displacement» и Елена Земцова с коллекцией мужской и детской верхней одежды «Independent» получат возможность представить свои работы на следующей выставке CPM – Collection Première Moscow в разделе Premium. Кульминацией станет участие Елены Земцовой с коллекцией мужской и детской одежды «Pret-A-Porter Diffusion» в показе мод на открытии следующей выставки CPM 30 сентября.

Заявки на участие в конкурсе молодых дизайнеров подали более 300 претендентов из России, Японии, Китая, Венгрии и Польши. Лианг Йо (Liang Yo), дизайнер из Японии, выиграл гран-при конкурса, представив свою коллекцию «OPEN THE HEART». Сертификат на сумму 500.000 рублей ему вручил Алексей Демидов, президент конкурса и ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Помимо церемонии вручения призов, на конкурсе можно было увидеть все актуальные модные тенденции, а также ознакомиться с различными культурными особенностями, вдохновляющими дизайнеров на создание уникальных модных коллекций. В будущем году организаторы «Адмиралтейской иглы» обещают представить новый и интересный конкурсный формат и провести следующее мероприятие в необычном месте. Кроме того, организаторы проекта CPM – Collection Première Moscow вновь будут представлены в жюри конкурса, чтобы познакомиться с великолепными юными дизайнерами.

Следующая выставка CPM – Collection Première Moscow пройдет с 30 августа по 2 сентября 2017 года на территории центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» в Москве. Российские и международные производители модной одежды продемонстрируют на выставке свои коллекции сезона весна/лето 2018 г.

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