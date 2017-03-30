Джинсовая линия Rider от Lee®

Производитель джинсовой одежды Lee® за свою почти 130-летнюю историю совершил множество прорывов в мире денима. Так, в 1941 году Lee® создал первые зауженные мужские джинсы, известные как Lee® Rider, а затем в 1948 году разработал Lee® Rider Jacket – приталенную и укороченную ковбойскую джинсовую куртку с раскосыми нагрудными карманами. Новая, более современная модель мгновенно приобрела широкую популярность и вдохновила на создание целой линии новых вещей из джинсовой ткани, от приталенной рубашки Rider Shirt до винтажной куртки Storm Rider Jacket.

Легендарная линия Lee® Rider стала золотым стандартом настоящего рабочего и повседневного стиля и вдохновила множество новых брендов. В новой коллекции вещи выполнены из высококачественного денима ручной выделки с применением инновационной технологии обработки, являются данью духу времени и одной из лучших инноваций марки.

Модели Lee® Rider уже доступны в фирменных магазинах бренда.

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