Ресторан русской кухни «Одоевский» (Москва)

Владельцы кухмистерской «Профессор Пуф» на Волхонке открыли ресторацию «Одоевский» на Сущевской улице. «Одоевский» стал продолжением истории холдинга про русскую кухню — в этот раз владельцы построили полноценный ресторан с баром, в котором в пятницу и выходные будут устраивать вечеринки.

В меню — тыква, маринованная в облепихе с запеченной свеклой и брынзой/тофу, рыбная юшка с черной лапшой и морепродуктами, кубанская юшка с говядиной и лапшой, льняная лапша ручной выделки с уткой, гречишная лапша ручной выделки с говядиной. Также есть отдельное меню с рыбой и мясом — щука чиненная грибами и сыром, с ризотто из пшеницы, корюшка-темпура с шалфеем, свиной подчеревок с колбаской из жареной капусты, вареники с олениной и жареными грибами, телячьи колбаски с печеным картофелем и маринованными овощами. В настоящей русской печи готовят специальные блюда от шефа — антрекот из говяжьего бока, лангет из свиного окорока, утку с микс салатом и сладко-острым соусом.

На десерт – тарталетка лимонная / шоколадная / яблочная, маковый рулет, витушка с зелеными яблоками и корицей. Кроме того, с собой можно купить хлеб, который выпекают на горячем камне. Это и пшеничный, и солодовый с клюквой на закваске, радоница, 100% ржаной хлеб на закваске и багет Аркашонский.

Завтраки в заведении действуют весь день с 12:00.

Москва, Сущевская ул., 27с2

www.facebook.com/odoevsky.rest

www.professorpuf.ru/

Тэги: Москва, ресторан "Одоевский", русская кухня