Линия ухода за чувствительной кожей WELEDA с миндальным маслом

С каждым годом увеличивается число людей, чья кожа восприимчива к внешним раздражителям. Стресс и экология делают ее сухой и чувствительной. Weleda, опираясь на свою многолетнюю фармацевтическую экспертизу и развеивая миф о непереносимости натуральной косметики аллергиками, представляет специальную серию с миндалем. С 1921 года швейцарский фармацевтический концерн Weleda создает натуральную косметику, сочетая глубокое понимание мудрости природы и достижения современной науки. Компания применяет уникальные производственные методы на всех этапах: от выращивания сырья и экстракции до составления рецептур. Каждый ингредиент привносит свой вклад в целостность косметического средства, и это многократно усиливает эффект воздействия. Эксперты компании уверены, что правильные продукты не нуждаются в постоянных перезапусках и не вызывают привыкание.

Так, непарфюмированная серия для лица Weleda с органическим миндальным маслом была создана более 20 лет назад и за это время завоевала любовь и доверие многих женщин по всему миру. С недавних пор деликатная серия дополнена уходом за телом.

Продукты состоят из натуральных ингредиентов, выращенных под контролем Weleda. Здесь нет агрессивных компонентов, синтетических, ароматических и красящих веществ, а также консервантов и сырья на основе минеральных масел, которые также могут быть провокаторами аллергических реакций. В составе нет ничего лишнего: лаконичные формулы включают только самые необходимые растительные компоненты, чтобы не перегружать чувствительную кожу. Эффективность и хорошая переносимость продуктов подтверждена независимыми клиническими тестами и дерматологическими исследованиями. Средства деликатной линии подходят даже беременным и кормящим мамам. Непарфюмированная серия для лица, которая носит почетный знак DAAB (Deutscher Allergie und Asthmabund eV, Немецкой ассоциации аллергиков и астматиков) на упаковке – особая гордость компании.

Тонкий аромат миндаля, едва уловимый в продуктах для тела, нежно окутывает и оказывает мягкое ароматерапевтическое действие, создавая ощущение защищенности и комфорта. Легкая шелковистая текстура дополняет целостное воздействие, оказывая благотворное влияние на тактильное восприятие.

Миндальная линия Weleda включает в себя деликатное очищающее молочко, увлажняющий крем, питательный крем, питательное масло для лица, крем для рук для чувствительной кожи, крем для душа и молочко для тела.

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