Группа H&M запускает новый бренд одежды и товаров для дома ARKET

Группа H&M объявила о запуске в этом году нового бренда — ARKET, который станет современным маркетом, предлагающим основные продукты для мужчин, женщин, детей и для дома. Первый магазин бренда откроется осенью 2017 года на Риджент-стрит в Лондоне и онлайн по адресу arket.com в 18 европейских странах. Впоследствии магазины будут открыты в Брюсселе, Копенгагене и Мюнхене.

В настоящий момент ARKET готовится к запуску. Дизайнеры, закупщики, модельеры, архитекторы, журналисты, повара и другие люди работают в главном офисе бренда в Стокгольме совместно с коллегами, брендами и производителями по всему миру, чтобы создать современный маркет товаров для взрослых и детей и для дома.

ARKET означает «лист бумаги» на шведском. «Это относится и к нашей отправной точке в скандинавской традиции — функционального, долговечного дизайна, и символизирует чистую страницу, ощущение оптимизма и возможность, которую мы чувствовали, создавая этот новый бренд«, — говорит креативный директор Ульрика Бернхардц.

В ассортименте — мужская, женская и детская готовая одежда и аксессуары, а также товары для дома — все созданные из собственных продуктов ARKET, плюс подборка лучших вещей других брендов. В магазинах также будет свое кафе, где это будет позволять местоположение магазина. Кафе будут основаны на скандинавской кухне и ее идее качественных ингредиентов и способов приготовления, а также здорового образа жизни. ARKET тесно сотрудничает с производителями для отбора и разработки материалов и технологий, позволяющих бренду предлагать клиентам высококачественные и долговечные продукты по доступной цене.

«Для создания ARKET собралась фантастическая команда с разным опытом и специализацией. Нам очень не терпится презентовать бренд и поделиться нашими коллекциями с клиентами«, — говорит Ларс Аксельссон, управляющий директор.

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