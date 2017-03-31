Caractere, весна-лето 2017

В сезоне весна–лето 17 дизайнеры бренда Caractere предлагают отправиться в путешествие по четырем континентам. Коллекция объединяет тренды, вдохновленные известными отелями и садами, создавая энергичный ритм цвета и формы.
Первая остановка — Марракеш, отель Deluxe la Mamunia
Новый этнический стиль. Благородный оранжевый и песочный переплетаются с черным, пробуждая теплые цвета Марокко. Смешение легких структурных тканей, льна, хлопка и вискозы, образует мягкий и женственный силуэт.
Лас-Вегас, Hotel Flamingo Las Vegas
Строгая, но романтичная, она играет по своим правилам. Это путешествие раскрашено оттенками розового цвета, который, сочетаясь с черным и синим, формирует деловой и яркий профиль.
Будапешт, Grand Budapest Hotel
Нежное слияние пастельных тонов с бежевым и чернильным синим, рождает новые пропорции, женственности которым добавляют романтичные ленты и цветочные детали.
Сингапур, The Ruffles Hotel
Свежий летний стиль. Маленькие платья, восточные халаты и макси-платья из вуали, декорированные крупным цветочным принтом, тонко отражают движение тела.
Марракеш, Majorelle garden
Насыщенные и яркие цвета, васильковый синий, изумрудный, мятный и белый, сочетаются с геометрическими акварельными узорами. Микро- и макро-принты, навеянные тропической и цветочной темами, чередуются с графичными полосатыми импульсами.