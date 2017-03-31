Часы LUNA от de Grisogono

Эти в высшей степени женственные часы в полной мере олицетворяют мастерство ювелиров de GRISOGONO. Творение приоткрывает дверь в мастерскую ремесленников, которые безупречно владеют навыками работы с золотом и бриллиантами. de GRISOGONO раскрывает все секреты своих мастеров – от первого эскиза до финальной полировки изделий с поистине божественным обликом.

Поиски идеальной формы, степени изгибов, чистоты линий и баланса пропорций занимают более шести месяцев. Все этапы – от первого эскиза до создания восковой модели, от 3D-образца до прототипа, а также отливка золотого корпуса, инкрустация драгоценными камнями и полировка, когда часы полностью превращаются в ювелирное изделие, а ювелирное изделие постепенно становится часами, – реализуются на основе принципов гармонии пропорций и продуманной асимметрии. В творениях нет ни одной прямой линии: все они представляют собой закругленные изгибы. Вогнутый ободок со скошенной фаской, выпуклый циферблат, очертания полумесяца – все детали свидетельствуют о необычном характере часов, задуманных в качестве ювелирного украшения. Часы LUNA олицетворяют философию de GRISOGONO. Основанная на стремлении к идеальной эстетике, она, в свою очередь, требует применения незаурядных технических решений для умелого сочетания формы и содержания.

В соответствии с лаконичными, но четкими инструкциями Фаваза Груози, дизайнеры Дома, мастерски владеющие своим ремеслом, создают 2D-эскизы и наброски гуашью. После этого под руководством инженеров из научно-исследовательского отдела контурам часов придаются заданные размеры и степень изогнутости с учетом технических ограничений для конкретной модели. Работая в оригинальном тандеме с часовыми мастерами, ювелиры также воссоздают прототип часов из воска, моделируя податливый материал для достижения максимального сходства с первоначальным образцом. Выполненная вручную восковая модель затем используется совместно с 3D-макетом для усовершенствования формы часов и придания им идеальных пропорций. Внесение малейшего изменения в этот насыщенный и рискованный творческий процесс предполагает полную переработку модели. В данном случае для разработки максимально привлекательного дизайна потребовалось более 20 промежуточных моделей из воска. Перед отливкой корпуса часов из золота изготавливается последний латунный образец для внесения окончательных корректировок.

После отбора драгоценных камней для украшения часов мастер-огранщик измеряет их размеры и устанавливает точки их размещения параллельно с процессом инкрустации. Мастер руководствуется готовой схемой инкрустации и эскизом для определения размещения камней. Его талант и искусные навыки позволяют подчеркнуть красоту каждого камня. Под его умелыми руками металл постепенно исчезает, уступая место великолепной россыпи сокровищ природы. Оттенок за оттенком, диаметр за диаметром, мастер, не отрывая глаз от микроскопа, выполняет закрепку драгоценных камней традиционным, безельным или произвольным способом – в специальной технике, характерной для Дома de GRISOGONO. Корпус часов украшается традиционным способом, ободок – путем неориентированной закрепки, в то время как циферблат оформляется в произвольном стиле.

Крупный бриллиант диаметром 4,7 мм переливается всеми цветами радуги на верстаке ювелира. Мастер аккуратно помещает его около 6-часовой отметки. Драгоценные камни, обрамляющие часовой ободок, подчеркивают его изогнутый контур, плотно охватывая циферблат. Сложная рельсовая закрепка применяется для бриллиантов багетной огранки, которые размещаются практически вертикально за счет сильно закругленного верхнего края. При произвольной закрепке ювелир умело сочетает между собой драгоценные камни 35 различных диаметров, располагая их в случайном порядке для создания целостной композиции.

Роскошная интерпретация культового дизайна Дома de GRISOGONO, часы LUNA готовы стать новым героем его легендарной истории.

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