MUSTANG Jeans, коллекция весна-лето 2017

Лучшее, что вы можете – это быть собой. Именно поэтому в основе производства джинсов MUSTANG лежит философия абсолютной честности, основные черты которой – натуральность и подлинность. Пару джинсов MUSTANG всегда легко узнать по тому, как идеально она подходит обладателю с точки зрения размера, кроя и стиля.

Коллекция классических джинсов довершается безупречно подобранным рядом повседневной одежды, а также стильными лицензионными продуктами: кожаными изделиями, аксессуарами, обувью и нижним бельем.

Женская коллекция

Ключевой образ коллекции «Весна/лето» базируется на трех основных элементах – материале, силуэте и длине штанин. Что касается материалов, то основное внимание уделено особенно эластичным тканям, таким как вискоза или мягкое вискозное волокно. В текущем сезоне в моде длина до лодыжки: укороченные расклешенные и классические модели с бахромой или подворотами открывают лодыжки, позволяя зрительно удлинить ноги и создать модный образ.

В новой коллекции представлено большое разнообразие силуэтов: кюлоты и джинсы в стиле Марлен Дитрих, зауженные и клеши, новая модель бойфрендов — с высокой посадкой, а также прямые – длиной до лодыжки либо просто подвернутые с низу.

Свободные топы занимают в коллекции центральное место и в сочетании с джинсами позволяют создать легкий, спокойный образ, который подчеркивают элегантные детали: вставки с вышивкой, бахрома, оборки и кружево.

Основной фокус в сегменте джинсов направлен на комфорт: акцент в сезоне весна-лето 2017 сделан на сверхмягкие ткани – еще более мягкие, чем когда-либо. Инновационные технологии Power Stretch, Bi-Stretch и Dual-Core обеспечивают максимальный комфорт при ношении и гарантируют идеальную посадку, а джинсы при этом не теряют форму.

Стильные винтажные элементы определяют образ этого сезона: джинсы с эффектами потертости, выглядящие уже поношенными, по-прежнему актуальны. Черные и синие затемнения, зеленая штриховка, разные оттенки и краски в сочетании с классическим ледяным голубым добавляют коллекции разнообразия.

Эта коллекция во многом вдохновлена 70-ми и 90-ми с их непреодолимым стремлением к свободе и независимости. Захватывающие события на Кубе, сила творчества и музыки, романтические веяния 70-х и андрогинный стиль 90-х соединяются в один зажигательный и волнующий модный коктейль.

В коллекции преобладают пастельные тона, однако даже цвет хаки играет важную роль. Цвета постепенно становятся более интенсивными, рождая фантастические сочетания, как в старой Гаване. Коллекцию дополняют мелкие графические принты, цветочные узоры и вышивка. В центре внимания – джинсы цвета индиго и всех оттенков голубого.

Мужская коллекция

В то время как основным фокусом женской коллекции являются ткани stretch, фокус мужской коллекции направлен на необработанный, «настоящий» деним. Необработанные джинсы, прямые и суженые, – главные элементы мужской коллекции весна-лето 2017. В контраст им в коллекции представлены модели из супермягкого трикотажа, например, шорты. Мужские топы ограничены основами – это длинные рукава, рубашки и свитеры из трикотажа. В целом перед нами спокойная и легкая коллекция, которую отличает интересное сочетание плотных и мягких тканей.

Девиз этого сезона: все должно быть просто! В основе коллекции простая и «вечная классика» — модели, всегда актуальные независимо от времени и рода занятий. Главные силуэты – джинсы с прямой и зауженной посадкой. Новый тренд – свободный комфортный крой. Даже обработка стала более естественной. Джинсы с ярко выраженными эффектами обработки отошли на задний план и уступили место классическим, почти не обработанным джинсам. Что касается материалов, то основной фокус сделан на хлопке и его сочетаниях, а также других неэластичных тканях.

В сезоне весна-лето MUSTANG делает ставку на классическую для мужчин цветовую гамму: черный, серый, темно-синий, хаки, оттенки красного – вот основная палитра коллекции. Небольшое количество принтов и «морских» полосок свежих голубых оттенков придают ей непринужденное настроение Италии и расслабленный колорит Кубы.

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