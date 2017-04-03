Капсульная коллекция «The Dress» от Alexander Terekhov

Энергия Александра Терехова неиссякаема. Еще свежи впечатления от показа осень-зима 2017/18 в Третьяковской галерее, а дизайнер уже представляет новую коллекцию «The Dress». Эта «капсула» создана вместе с моделью Анной Литвиновой. 10 эффектных лаконичных вечерних платьев с силуэтом «по фигуре» впечатляют изысканностью исполнения, манят соблазнительными разрезами и роскошными тканями. Их представили на вечере в бутике Alexander Terekhov на Петровке.

Это событие стало продолжением успешной коллаборации Alexander Terekhov с System Professional. Известного дизайнера и новый люксовый бренд ухода за волосами сблизили схожие взгляды на красоту, общее понимание истинной роскоши. Бьюти-партнер премьеры System Professional снял фильм о новой коллекции Александра, который демонстрирует, насколько наука красоты близка к искусству.

После показа фильма гостьи могли сами убедиться в искусном мастерстве System Professional, умении приблизить красоту волос к идеалу. В специально оборудованном VIP-пространстве эксперты бренда проводили mapping-диагностику и для определения персонального энергетического кода. Речь об индивидуальной комбинации средств System Professional, необходимых волосам при их актуальных потребностях.

www.systemprofessional.com/ru-RU/

Тэги: Alexander Terekhov, System Professional, капсульная коллекция, коктейльные платья