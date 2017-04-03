Мастер-класс Эвелины Хромченко «8 модных стилей. Как выбрать свой?»

21 апреля в 18:30 в легендарном демзале ГУМа состоится мастер-класс эксперта моды Эвелины Хромченко

«8 модных стилей. Как выбрать свой?»

В первой части мастер-класса Эвелина Хромченко прочтет лекцию о модных стилях – у слушателей больше не возникнет вопрос: «Какой же стиль подходит именно мне?»

Бизнес-шик или Леди-лайк? Женщина-вамп или романтичная Принцесса? Авангардистка или Спортсменка? Фашиониста или королева Сasual-сhic? Главный fashion-эксперт страны научит, как найти себя в моде. Ведь каждая женщина – цветок, просто не каждая правильно выбирает тот сорт цветов, которым она на самом деле является. Участники мастер-класса «8 модных стилей. Как выбрать свой?» получат ценную информацию из первых рук, чтобы значительно сэкономить во время ближайшего же шопинга.

Эвелина Хромченко: «Сейчас время стилизма. То, каким образом стилистически решается комплект, как внутри одного комплекта сопоставить разные тенденции и разные реинкарнации прошлого, вот что выходит на первый план, становится самым главным. Но 8 модных стилей, о которых я рассказываю на мастер-классе, актуальны всегда: и 100 лет назад, и сегодня, и через 100 лет.

В течение дня все мы выполняем минимум 8 ролей. Считайте сами. Во-первых, любая женщина – модница и интересуется смелыми новинками. Но на работе каждая нуждается в стиле «бизнес-шик». Когда мы выходим с работы и становимся примерными женами, мы выбираем стиль «леди-лайк». Ночью, надеюсь, любая жена становится страстной любовницей собственного мужа, и стиль «вамп» тут весьма к месту. При этом в душе любая женщина – принцесса, даже если ей 76 или у нее 68 размер. Часто мы хотим ярко выделяться на общем фоне, тут на первый план выходит артистичный авангард. И, наконец, мы не забываем, что в каждой из нас живет спортсменка, и каждой из нас нужна повседневная одежда – это типичный дресс-код амплуа #яжемать и #явсетакидочь».

Во время получасового перерыва слушатели смогут отправить Эвелине записки с вопросами, на которые она ответит во второй части мастер-класса, а после этого у каждого будет возможность получить автограф и сделать фото на память.

Слушателей ждут комплименты: приветственный коктейль от винного дома «Золотая Балка», фирменные блокнот и ручка, бутылка воды, а также кофе Nespresso и знаменитое ГУМовское мороженое.

Билеты на мероприятия «Школы моды Эвелины Хромченко» можно найти на официальном сайте: evelinakhromtchenko.com.

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