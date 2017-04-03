Открытие выставки DAMIEN HIRST в Москве в галерее Гари Татинцяна

30 марта 2017 года в Москве в галерее Гари Татинцяна при поддержке журнала L’OFFICIEL прошло открытие персональной выставки одного из самых ярких и противоречивых художников современности — Дэмиена Херста.

Гари Татинцян

Работы Хёрста, центральная тема которых посвящена вопросу неизбежности смерти, являются объектом глубокого размышления и катализатором внутреннего диалога. Начав такой диалог с внешнего визуального толчка, зритель погружается в анализ собственных эмоций и постепенно приходит к новым, порой неожиданным для него самого выводам. В своей символической трактовке классического упоминания о смерти на пике красоты, художник признает: «Я одержим мыслями о смерти и бренности жизни, особенно своей собственной. А свое искусство ты посвящаешь именно тем вещам, которыми одержим».

Ольга Карпуть, Леонид Огарев, Ксения Собчак

Детальное внимание и эмоциональный подход в выборе каждого элемента, символическая ценность материалов, используемых художником для создания работ, и техника воздействия на глубины подсознания зрителя, ставят искусство Дэмиена Хёрста в один ряд с игривой интеллектуальностью Марселя Дюшана и грубой материальностью человеческого тела в изображениях Фрэнсиса Бэкона.

Вика Газинская; Айдан Салахова

Основатель и лидер движения Young British Artists, подарившего миру искусства 90-х новую генерацию прославленных британских художников, Хёрст вписал свое имя в историю мирового искусства, представляя свои работы в ведущих мировых музеях и арт-институциях: Tate Gallery (Лондон), Museum of Modern Art (Нью-Йорк), Stedelijk Museum (Амстердам), Fondazione Prada (Милан), Israel Museum (Иерусалим), The Broad Museum (Лос-Анджелес).

В Москве в галерее Гари Татинцяна выставка будет открыта до 1 июня.

На открытии выставки побывали главный редактор журнала L’OFFICIEL Ксения Собчак, Айдан Салахова, Вика Газинская, Ольга Карпуть, Марина Жигалова-Озкан, Анна Ивченко, Анжелика Тиманина и другие.

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Тэги: Дэмиен Херст, выставка, галерея Гари Татинцяна, журнал "L'Officiel"