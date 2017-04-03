Коллаборация UNIQLO и J.W. Anderson

UNIQLO объявляет о коллаборации с известным британским брендом JW Anderson. Мужские и женские модели из новой коллекции сезона осень-зима 2017 будут представлены в магазинах UNIQLO по всему миру. Благодаря концепции LifeWear новая коллекция объединит британское наследие бренда JW Anderson и естественный комфорт и стремление к совершенству при работе с тканями, посадкой и функциональностью UNIQLO.

«Коллаборации среди брендов сегодня крайне важны. Думая про UNIQLO, я представляю, как много сил и времени дизайнеры вложили в разработку каждой вещи, чтобы сделать ее идеальной. Это трудная задача и, на мой взгляд, UNIQLO с ней отлично справляется. Сотрудничество, пожалуй, с самым близким каждому и демократичным брендом в мире моды сделает мой дизайн доступным и понятным человеку с любым стилем жизни», — поделился своими впечатлениями Джонатан Андерсон.

«Большинство вещей, которые мы носим сегодня, имеют долгую историю, а стили и актуальные силуэты берут начало в рабочей одежде наших предков. Британские острова – настоящая сокровищница таких традиции: полупальто с капюшоном и деревянными пуговицами или свитер моряка – всего лишь два примера. В партнерстве с JW Anderson, одним из самых креативных и инновационных британских брендов, мы используем эти традиции, продолжая следовать технологичности в тканях и дизайне, чтобы создавать модели, пользующийся неизменной популярностью», — дал свои комментарии Юки Катсута, старший вице-президент Fast Retailing и глава исследовательско-проектных центров UNIQLO.

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Тэги: JW Anderson, Uniqlo, Uniqlo LifeWear, Джонатан Андерсон, британские дизайнеры, совместная коллекция