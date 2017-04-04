Летние коллекции BANANA REPUBLIC

В новом лукбуке летней коллекции 2017 американский бренд Banana Republic решил сделать ставку на максимальную практичность и первоклассное качество, насыщенные цвета и усовершенствованный крой.

Вдохновившись пейзажами Африки, команда Banana Republic дополнила предметы из новой коллекции клеткой с узорами племени Масаи и абстрактными животными принтами. Минималистичный силуэт, разбавленный яркими деталями, – образ, который определяет ДНК бренда. Шелковое платье с запахом в полоску будет выигрышно смотреться с накинутой поверх спортивной курткой-пилотом, ведь сочетание женственного кроя с добавлением мужских элементов всегда будет смотреться выигрышно и незаурядно. Безусловный must-have коллекции – платье-сафари цвета хаки без бретелей с поясом на талии. Отдельного внимания заслуживают хлопковые рубашки с изящными рюшами, рукавами-колоколами и большими бантами на вороте.

Мужская коллекция полностью поменяет представление о том, как нужно выглядеть летом. Слишком часто летний гардероб ограничивается только футболкам и шортам. Banana Republiс предлагает рассмотреть

классический костюм из легкой ткани в сочетании с блейзерами, например, из мягкого махера. Верхняя же одежда возвращает к истокам Banana Republic – практичности и комфорту.

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