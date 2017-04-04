BRAVENTRU, коллекция весна-лето ’17

Be Brave and True

Spring-summer ‘17 — пятая коллекция марки Braventru

В этом сезоне для начала были выбраны слова и ассоциации: солнечный удар — игривость — трепетность – энергия – униформа. Все они легли в основу разработки силуэтов, внутренней обработки и декоративного оформления вещей. За основу взято ощущения полуденного отдыха после жаркого дня. Лёгкие фактуры, выгоревшие ткани на солнце, игра теней от листвы. Стремление вывести свою формулу униформы для жизни, с функцией самостоятельного дополнения образа.

Историческая основа для изучения — 40-е годы ХХ века. Акцент на талию, глубокие складки, классические воротники, трансформируемые в авангардные стойки. Изменена вся плечевая база для вещей. Силуэты стали не столь свободными, но тем не менее сохранили характерный для марки объем. Линия плеча – мягкая, без дублирования, общий рисунок получается обтекаемым и подвижным.

Материалы: плотный хлопок-габардин, натуральный лён, креповая вискоза и рябь полоски. Новинка в декоративном наполнение вещей — авторский принт, сделанный в коллаборации с художницей Викторией Даэль. В его основу легли растительные мотивы, широкие листы пальм и смелый порыв линий. Общая гамма выбрана черной с несколькими оттенками серого цвета, чтобы подчеркнуть энергичность мазка. Каждое изделие кроится произвольно, в финале нет точных повторов рисунка на готовой вещи.

Цвета: серо-бежевый, мокрый асфальт, серо-зеленый, карминно-розовый, красно-белая полоска, фисташковый, молочный, черный.

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Тэги: Braventru, весна-лето 2017, женская мода