Коллекция женского белья OYSHO 2017

OYSHO Lingerie SS17 — Midnight romance

Женственность, элегантность, чувственность и стиль 90-х годов – основные особенности моделей Oysho сезона весна-лето 2017.

Для коллекции характерны новые удлиненные фасоны, благодаря которым бюстгальтеры превращаются в топы, а также модели, которые перестают использоваться как нижняя одежда и «выходят на улицу». Тренд дополняется минималистичными платьями-комбинациями, кимоно, укороченными топами из кружева и комбинезонами в бельевом стиле.

Комплекты нижнего белья и боди комбинируются с моделями в стиле street casual. Детали обеспечивают комфорт и элегантность, а также придают женской фигуре стройность.

Модели в бельевом стиле, в которых сочетаются базовые и актуальные фасоны, комбинируются с асимметричными декольте, вырезами халтер и спортивными элементами.

На фоне пудровых и нейтральных тонов выделяются оттенки розового кварца, синего и малинового цветов, а также классический черный в версии total black, цветочные принты и восточный стиль.

В этом новом сезоне Oysho делает ставку на обновленные модели с сочетанием различных вышитых тканей, кружева, бархата, сатина и полупрозрачной газовой ткани, благодаря чему возникают восхитительные оптические эффекты.

Тэги: OYSHO, весна-лето 2017, женское бельё