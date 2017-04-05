Fratelli Rossetti, коллекция обуви 2017

Fratelli Rossetti черпает вдохновение в воображаемом раю: пышный сад с яркими цветами и подвесными качелями, где легкость играет главную роль.

Коллекция весна-лето 2017 представляет три модели обуви с типично летней структурой: простой, чистый дизайн с деталями, указывающими на превосходное мастерство, и отражающими сам бренд — кисточками, бахромой и различными техниками плетения.

Fratelli Rossetti обновил свои культовые лоферы Brera для нового сезона, представив более легкую и более заостренную версию для пляжа. Идеальным выборов для теплого сезона являются сотканные вручную шлепанцы с разрезами и слипоны с бахромой и крупными кисточками. У этих моделей тонкая подошва. Отлично сочетаясь с неструктурированной, струящейся одеждой, эта обувь прекрасно подходит для современных женщин, любящих обувь без каблуков.

Для этой коллекции был выбран нубук, кожа премиального качества, сходная с бархатом, мягкая на ощупь и приятная для глаз, которая придает обуви элегантный вид. Оттенки динамичные и яркие: желтый, изумрудно-зеленый, бирюзовый, кобальтовый синий и алый, с глянцевым и переливчатым эффектом, идеально подходящие для лета.

www.fratellirossetti.com

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