Весенне-летняя коллекция Belucci

В новом сезоне российский бренд Belucci переворачивает представление о самом себе и о классическом исполнении, играя с фасонами и текстурами.
Сочетать сарафан с брюками клёш и широкие брюки-трубы с длинным кардиганам этим летом смогут позволить себе не только отъявленные модницы, но и преданные поклонницы бренда. А цветочный принт и струящийся шифон посвящены женственности и элегантности, традиционно присущей линейкам Belucci.
Весенне-летняя коллекция представлена в PODIUM market в Москве:
ТГ Модный Сезон (ТГ Москва), ул. Охотный ряд, д.2
ТЦ Европейский, пл. Киевского вокзала, 2
ЕвроПарк, Рублевское шоссе, д. 62
РИО Ленинский, Ленинский проспект, влад. 109
Лотте Плаза, Новинский бульвар, 8
Казани: ул. Пушкина, д. 2
Краснодаре: Oz Молл, ул.Крылатая, д.2
Сургуте: ТРЦ Сургут Сити Молл, ул. Югорский Тракт, 38
а также в онлайн-магазине podium-market.com.
Тэги: Belucci, Podium Market, весна-лето 2017