Весенне-летняя коллекция Belucci

В новом сезоне российский бренд Belucci переворачивает представление о самом себе и о классическом исполнении, играя с фасонами и текстурами.

Сочетать сарафан с брюками клёш и широкие брюки-трубы с длинным кардиганам этим летом смогут позволить себе не только отъявленные модницы, но и преданные поклонницы бренда. А цветочный принт и струящийся шифон посвящены женственности и элегантности, традиционно присущей линейкам Belucci.

Весенне-летняя коллекция представлена в PODIUM market в Москве:

ТГ Модный Сезон (ТГ Москва), ул. Охотный ряд, д.2

ТЦ Европейский, пл. Киевского вокзала, 2

ЕвроПарк, Рублевское шоссе, д. 62

РИО Ленинский, Ленинский проспект, влад. 109

Лотте Плаза, Новинский бульвар, 8

Казани: ул. Пушкина, д. 2

Краснодаре: Oz Молл, ул.Крылатая, д.2

Сургуте: ТРЦ Сургут Сити Молл, ул. Югорский Тракт, 38

а также в онлайн-магазине podium-market.com.

Тэги: Belucci, Podium Market, весна-лето 2017