Лекция Питера Линдберга (Москва)

7 апреля 2017 года в Мультимедиа Арт Музее, Москва, состоится лекция культового фотографа Питера Линдберга, приуроченная к выставке «2017 Pirelli Calendar by Peter Lindbergh and more…», а также показ фильма Франческо Кароццини о своей матери, Франке Соццани — легендарном главном редакторе Vogue Italia.

В 19:00 в рамках юбилейной X Московской международной биеннале «Мода и стиль в фотографии 2017» в МАММ состоится лекция культового фотографа Питера Линдберга. Лекция приурочена к выставке «2017 Pirelli Calendar by Peter Lindbergh and more…», в которую вошли снимки 14 всемирно известных актрис авторства Линдберга, а также лучшие фотографии предыдущих выпусков календаря.

В работе над Календарем Pirelli 2017 Питер Линдберг не использует ретушь – его целью было запечатлеть эмоции и показать обнаженную душу модели. Для того, чтобы воплотить идею естественной красоты, фотограф выбирает в качестве моделей звезд мирового уровня: Шарлотту Рэмплинг, Николь Кидман, Хелен Миррен, Уму Турман, Пенелопу Крус, Кейт Уинслет, Джулианну Мур, Джессику Честейн, Руни Мара, Люпиту Нионго, Леа Сейду, Алисию Викандер, Робин Райт и Чжан Цзыи. Еще одной моделью календаря стала Анастасия Игнатова, преподаватель кафедры политической теории МГИМО.

Питер Линдберг — единственный фотограф, в третий раз приглашенный Pirelli для сотрудничества. Он был автором календаря в 1996 году (Калифорния, пустыня Эль-Мираж) и в 2002 году (студия «Парамаунт», Лос-Анжелес), кроме того, в 2014 году Питер Линдберг вместе с Патриком Демаршелье работал над специальным изданием, посвященным полувековому юбилею календаря Pirelli.

Линдберг сотрудничает с самыми престижными модными домами и журналами, такими как Vogue, The New Yorker, Rolling Stone, Vanity Fair, Harper’s Bazaar, Wall Street Journal Magazine, The Face, Visionaire, Interview и W. Его работы находятся в коллекциях крупнейших музеев мира, среди которых Музей Виктории и Альберта (Лондон) и Центр Жоржа Помпиду (Париж).

Питер Линдберг о концепции календаря Pirelli 2017 года: В современную эпоху, когда женщины представлены в средствах массовой информации и вообще повсюду как образцы запредельного совершенства и красоты, мне представляется, что полезно напомнить всем нам, что существует иная красота, более реальная и аутентичная, существующая сама по себе. Красота как индивидуальность, смелость быть самой собой и выражение собственной личности.



Стоимость лекции: 1000 рублей.

Билеты можно приобрести на сайте музея — www.mamm-mdf.ru/events/detail/lektsiya-pitera-lindberga/

Представителями Питера Линдберга являются Галерея Гагосяна и фотоагентство «2b». В настоящее время Линдберг живет и работает в Париже, Арле и Нью-Йорке.

Тэги: Питер Линдберг, календарь Pirelli, лекция, фотограф моды