Костюмы CYRILLE GASSILINE для балета «W.ODA»

Кирилл Гасилин создал коллекцию костюмов для балета «W.ODA» молодого хореографа Андрея Меркурьева в рамках программы «Признание», которая соединила два балета «W.ODA» на музыку двойного концерта для скрипки и виолончели Филипа Гласса и «Просветленную ночь» Шенберга, поставленную прошлым летом на Дягилевском фестивале в Перьми. Андрей Меркурьев выступил не только в роли хореографа-режиссера, но и танцора. В балете на сцене «Новой оперы» танцевали солисты Большого театра: Екатерина Крысанова, Семён Чудин, Кристина Кретова, Кристина Карасёва, Анна Балукова и другие танцоры.

Союз между модой и балетом существует с давних времён, например, Соня Делоне создавала костюмы для Дягилевской антрепризы, Лев Бакст оформил множество балетов у Сергея Павловича Дягилева и Иды Рубинштейн, а эскизы моды делал для Пакен. Дмитрий Бушен работал для домов моды Люсьен Лелонг и Нина Риччи, а балеты оформлял для Сергея Лифаря, а также сотрудничал с Гранд Опера, балетом Амстердама и Лиссабона. Наталия Гончарова работала для парижского дома моды «Mirbor» и оформила множество балетов, например «Садко» на музыку Н.А. Римского-Корсакова, хореограф Адольф Больм, и опера-балет Дягилева «Золотой Петушок».

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