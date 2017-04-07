Sebastian Professional на показе TEGIN

4 апреля в многофункциональном пространстве Москвы Di Telegraph прошел показ-перформанс коллекции SS-2017 модного дома TEGIN. Бренд Sebastian Professional, законодатель моды в сфере современного стайлинга для волос, выступил официальным стилистом по прическам показа.

В новом сезоне, вдохновленная магией водной стихии, Светлана Тегин предложила гостям мероприятия новое прочтение словосочетания Fashion Show. Зрители показа стали участниками 20-минутного перформанса в специально созданной для шоу инсталляции. Модели в летящих, струящихся силуэтах, дополненных текстурными прическами от Sebastian Professional, предстали перед зрителями в застывших позах, создав иллюзию нереальности сна. Мистическая музыка, написанная Алексеем Тегиным специально для мероприятия, придала необходимую атмосферу загадочного и сверхъестественного перформанса.

Идея мерцания и таинственной силы воды нашла отражение в нескольких завораживающих локациях: застывшие живые манекены среди разбросанных зеркал, модели-летучие мыши на подвесных качелях и образ девушки, левитирующей над кроватью с зеркальной поверхностью – гости стали сновидцами, которым представили несколько очаровывающих, сюрреалистических грез.

Амбассадоры Sebastian Professional сети салонов «ПЕРСОНА» под руководством топ-стилистов Sebastian Professional Urban Design Team реализовали для перформанса TEGIN две скульптурные, динамические укладки на длинных волосах с эффектом струящихся «жгутов» — одна отражение другой.

«Если вы находите своих людей, у вас могут совпадать направления мысли и ощущения, вы понимаете друг друга почти без слов. Так произошло и у нас с брендом Sebastian Professional, поэтому наше сотрудничество продолжается уже не первый сезон. В этот раз, когда мы рассказывали идею перформанса летней коллекции TEGIN и обсуждали возможные идеи причесок с ведущими мастерам Sebastian, мы будто считывали образы друг друга – настолько наши фантазии совпали! Прически со скрученными в жгуты длинными волосами, закрепленными гелем для фиксации и водного блеска, и жгуты, направленные на лицо и от него – блестяще подчеркивают тему воды и морского путешествия, которую мы задали коллекции TEGIN SS-2017», — рассказывает Светлана Тегин.

Для создания образов стилисты использовали легендарные продукты линии стайлинга Sebastian Professional: жидкий воск для фиксации, блеска и текстуры Resintek, лак для волос ультрасильной фиксации Shaper Fierce, эластичный гель с микрокристаллами сильной фиксации Gel Forte, лак для горячей укладки и блеска Shine Define и ультралегкий спрей-блеск Shine Shaker.

Pre-party была открыта ди-джей сетом Марии Шалаевой и Ольги Сутуловой. Среди звездных гостей показа были также замечены Евгений Стычкин, Анна Цуканова-Котт, Татьяна Долматовская, Анна Чурина, Александр Белый, Анна Матвеева и Анна Слю.

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