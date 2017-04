Семейный отдых на частном острове на Мальдивах

Four Seasons Private Island Maldives at Voavah, Baa Atoll – первый частный остров под управлением всемирно известной гостиничной сети Four Seasons Hotels and Resorts, включенный ЮНЕСКО в список мирового биосферного резерва. Он открылся 1 декабря 2016 года и сразу привлек внимание людей по всему миру, которых интересует роскошный и уединенный рай. На территории острова расположена главная вилла с семью спальнями, две из которых детские, домик у моря, центр дайвинга и яхта.

Остров для всех возрастов

Частный остров доступен для исключительного использования, самые маленькие гости каждый день могут пробовать новые занятия. Дети исследуют риф острова с помощью персональных уроков плаванья и погружения под воду, также каждый может стать членом PADI Seal Team c помощью специальных «AquaMissions». Туры по поиску черепах, сафари по острову в поисках маленьких акул, летучих мышей, крабов — все это позволяет глубже погрузиться в экосистему Мальдив.

Для того, чтобы разнообразить повседневную жизнь, отель предлагает многочисленные занятия: от ловли рыбы с пристани до строительства домов на деревьях. Дети также смогут испытать волшебство поющих чаш во время «Ocean of Consciousness Kids Ritual» или присоединиться к поездке на лодке на остров для пикников Baathala.

Плавание в океане становится приключением для всей семьи, так как начинающие и опытные дайверы смогу поплавать среди скатов в Ханифару, одно из главных мест их обитания, или исследовать призрачные кораблекрушения, которые усеивают дно Индийского океана. Тем временем родители могут заняться найтрокс дайвингом и получить сертификат PADI 5-Star Dive Centre. Исследователи морской биологии и скатов также могут помогать маленьким гостям с исследованием жизни океана, включая общение с черепахами.

Приключения полным ходом

В любой момент своего отдыха гости смогут насладиться прогулкой на эксклюзивной яхте Voavah Summer, с борта которой можно наблюдать за дельфинами, отправиться на ночной дайвинг или просто наслаждаться дневным купанием. Семьи могут выбирать себе занятия из кайтсерфинга, плаванья на подводном скутере, парасейлинга, X-Jetblades, вейкбординга, вейкскетинг, книбординга, водных лыж, каякинга и виндсерфинга. Каяки, катамараны, доски для виндсерфинга и падлборды доступны для гостей любых возрастов.

Пока дети отдыхают

В то время как детьми занимаются специалисты, родители могут получить удовольствие от острова и его окрестностей, расслабиться в спа, расположенном над водой, заняться йогой, медитацией или уроками дыхания в Ocean of Consciousness Spa. Аюрведические врачи, акупунктуристы и консультанты по уходу за волосами — всегда к услугам гостей. В 20 минутах езды на лодке гости могут посетить спа-салон Ayurvedic Retreat на курорте Four Seasons на Мальдивах в Ландаа-Гиравару, где гостям предлагают гармонизацию чакр и ночной спа-салон в джунглях.

На острове — изобилие романтических возможностей: коктейли, уединенные ужины на берегу или на яхте Voavah Summer, барбекю у бассейна и пляжные вечеринки. Тематические мероприятия доступны по запросу, включая Болливуд, праздник Омара, праздник мальдивских рыбаков и многое другое.

Благодаря множеству мероприятий, которые доступны для всей семьи в сочетании с непревзойденным сервисом Four Seasons, Four Seasons Private Island Maldives в Voavah, Baa Atoll обеспечивает идеальное частное убежище для семей, желающих улучшить свой следующий отпуск.

