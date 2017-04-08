Катя Григорьева стала амбассадором бренда MOTIVI

Амбассадором Motivi в сезоне весна-лето 2017 выступает Катя Григорьева, первая и единственная модель из России, ставшая «ангелом» самого знаменитого бренда нижнего белья, Victoria’s Secret.

Екатерина родилась в Оленегорске Мурманской области в 1989 году. В 2014 году дебютировала на Нью-Йоркской неделе моды, затем была приглашена в Милан и Париж.

Катя — символ современной женственности, она идеально олицетворяет гламурный и романтичный итальянский бренд. Ангельский взгляд, озорная улыбка, девушка на фотографиях рекламной кампании приглашает отправиться в увлекательное путешествие по вселенной современной девушки.

Ритм большого города нашел отражение в коллекции весенне-летнего сезона. Быть элегантной на деловой встрече, соблазнительной на первом свидании, шутливой на вечеринке с друзьями очень просто. Нужно следовать по пути, очерченному Motivi, романтичному, позитивному, гламурному и непременно женственному.

Спортивную одежду, толстовки и бомберы из весенне-летней коллекции дополняют роскошные и изящные материалы, такие как кружево, люрекс, джерси и жоржет в оттенках чайной розы. Цветочные принты становятся еще одной значительной и ключевой темой в этой коллекции: бомберы, брюки-палаццо и элегантные и утонченные платья сочетаются с жакетами-милитари более спортивного кроя.

Эта женственная коллекция, благодаря вещам, призванным стать must have в этом сезоне, способна подчеркнуть и усилить ценность индивидуальности каждой женщины Motivi.

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