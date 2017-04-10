Капсульная коллекция Ballin весна-лето 2017 – отказ от традиционного подхода и формальностей. Коллекцию отличает захватывающая волна красок, озорные мотивы и неизменный знак контроля качества «100% сделано в Италии».

Экстравагантная и веселая, коллекция «A Fancy Day» – это квинтэссенция современного стиля и яркого геометрического рисунка, вдохновленного постмодернизмом 80-х.

Исключительные материалы вместе с ноткой иронии и творчества призваны разбавить серые городские будни, наполнить их улыбками и радостью. Модели выполнены в пастельных тонах и дополнены графичными черно-белыми принтами.

Эффектные, яркие изделия созданы для независимой женщины-космополита. Ключевая особенность – сочетание чувственных женственных линий и оригинального дизайна. Культовая Amal и элегантный клатч Sunnydale на длинном ремешке представлены в разных вариациях: от макси до микро-версии. Среди оттенков – небесный голубой, чайная роза, сочные мятный и лимонный.

В коллекции присутствуют и однотонные модели: практичные шопперы, актуальные в этом сезоне рюкзаки и вместительные сумки-мешки, украшенные кисточками. Среди клатчей – изделия с жесткой или мягкой формой, а также изящные минодьеры. Линия обуви включает в себя мягкие балетки и удобные босоножки на прорезиненной подошве.

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