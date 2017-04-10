Новая коллекция очков культовой марки Illesteva

В интернет-магазин SoSunny.ru поступила новая коллекция культового нью-йоркского бренда Illesteva – яркая, инновационная, вобравшая в себя все тренды мировой оптической индустрии.

Illesteva – очки фантастического обаяния, сделаны из экологичного ацетата и сверхлегких металлических сплавов. В очках бренда уже щеголяет не один десяток знаменитостей, от Леди Гага и Джастина Бибера до Жизель Бундхен и Бейонсе, а капсульные коллекции для марки создали главная российская it-girl Даша Жукова, актер и ювелир Варис Ахлувалиа и рок-звезда Лу Рид. Все солнцезащитные очки Illesteva производятся вручную на итальянских фабриках и маркируются Hand made in Italy.

Формы оправ в новой коллекции марки претерпели как легкие изменения, так и радикальные перемены. В линейке остался и ставший визитной карточкой Illesteva округлый интеллигентный силуэт модели Leonard, но сама форма трансформировалась в суперактуальную маску. Модель Leonard Mask и Leonard Mask II доступны как в классическом варианте – с монохромной монолинзой и тонкими металлическими заушниками, — так и в феерических цветовых решениях – с зеркальной линзой цветов фуксии, sky blue или свежей травы.

Среди других новинок – выполненные в соответствии с международным трендом на тонкие оправы из металла и плоские flat- линзы модели Wynwood и Mykonos, а также вернувшаяся в производство легендарная абсолютно круглая модель Porto Cervo.

SoSunny.ru

Тэги: Illesteva, весна-лето 2017, солнечные очки, солнцезащитные очки