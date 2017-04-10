Новые коллекции Sandro, Maje и Claudie Pierlot

В летнем сезоне PODIUM market не только привозит новые заманчивые коллекции Sandro, Maje и Claudie Pierlot, но и обновляет дизайн корнеров любимых французских брендов.

Этой весной дизайнеры переосмысливают парижский стиль и пропагандируют стиль подружки ковбоя и hippie-girl, делая ставку на деним и цветочный принт и украшая предметы гардероба воланами и бахромой.

Sandro

Особое внимание стоит обратить на аксессуары – кожаные цветные ремни, босоножки и ботильоны, отливающие золотом и синим металликом и сумки всевозможных форм – перед этим модным многообразием невозможно устоять.

Новые весенне-летние коллекции представлены в PODIUM market в Москве в ТГ «Модный Сезон», ул. Охотный ряд, д.2, и РИО «Ленинский», Ленинский проспект, влад. 109.

Тэги: Claudie Pierlot, Maje, Podium Market, Sandro, весна-лето 2017