Интернет-магазин sela.ru стал удобнее

В прошлом году российская компания Sela отметила 25-летний юбилей. К этой дате корпорация подошла с солидным багажом: более 400 магазинов в 300 городах, представительство в 9 странах, собственные дизайн-бюро, производственные офисы и продажи онлайн.

Останавливаться на достигнутом компания не собирается, поэтому интернет-магазин sela.ru начал сотрудничество с фулфилмент провайдером eSolutions. Благодаря этому покупать одежду, белье и аксессуары онлайн теперь стало проще и удобнее. Например, доставка стала дешевле и быстрее. Заказ можно получить любым подходящим способом: через курьера, Почту России, забрать в постамате или в пункте выдачи. Доставка по Москве возможна уже на следующий день после заказа.

При выборе курьерской доставки у покупателей будет возможность примерить вещи перед покупкой и сразу вернуть то, что не подошло (о доступности услуги в регионе можно узнать при формировании корзины). Процедура возврата при всех остальных способах доставки тоже упростилась – теперь стоимость возвращенных товаров можно будет получить переводом на указанное имя (раньше нужно было обязательно указывать расчетный счет и другие реквизиты).

На сайте sela.ru можно купить одежду, обувь и аксессуары для мужчин, женщин и детей – выбор огромен, но руководство компании обещает в скором времени ещё увеличить ассортимент. Sela является одним из лидеров по созданию коллекций одежды в стиле casual, одним из лучших магазинов по соотношению цена-качество в РФ.

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