Рисунок на серебре: ювелирное воплощение павловопосадского платка

Творческая коллаборация российского бренда LeDiLe и Павловопосадской платочной мануфактуры получила ювелирное воплощение в коллекции дизайнерских украшений «Павловопосадские узоры».

Вдохновленные волшебной красотой и затейливым узором традиционных павловопосадских платков, ювелиры российского бренда LeDiLe создали необыкновенную коллекцию дизайнерских украшений в стерлинговом серебре.

Изделия ювелирной серии, словно распахнутый платок, открывают зрителю цельную картину авторской задумки. Главное украшение, изумительный зажим для платка, словно распадается на независимые элементы, находящих самостоятельное художественное воплощение в драгоценных изделиях: женских запонках, чарме-подвеске, серьгах и кольцах.

Причудливый орнамент серебряного зажима для платка создан из классических узоров павловопосадской шали. Ювелирное обрамление навеяно растительными мотивами: «огурцом» с пышными завершениями, нежными цветками лилий… Разнообразная палитра эмалей придает аксессуару своеобразное цветовое звучание, чуть приглушенное темным бархатистым блеском основы изделия. Для любителей классики дизайнеры предлагают изделие без нанесения эмалей.

Один из элементов женских серебряных запонок выполнен в виде «огурца» — характерного элемента павловопосадских платков. Застежка изделия напоминает цветок прекрасной лилии. Аксессуар представлен в двух вариантах: с добавлением синей эмали и без нее. Украшения элегантно смотрятся на манжете блузы, создавая яркий и нежный акцент в образе.

Ажурные сережки напоминают по форме один из главных элементов рисунка павловопосадского платка: красивый орнамент «огурца», украшенный завитками.

Серебряные кольца ассоциируются с неповторимыми узорами шали: короной и лилией. Два кольца можно надевать друг на друга, создавая новое украшение.

Необычная подвеска-чарм, выполненная в форме «огурца», легко крепится как к браслету, так и к звеньям серебряной цепочки. Кулон интересно смотрится в сочетании с павловопосадским платком, перекликаясь по тематике и стилю.

Вдохновением для съемок к лукбуку новой коллекции послужила богатая история российской культуры, преемственность традиций. Фотосессия проходила в опустевшем особняке Покровское-Стрешнево, расположенным на северо-западе Москвы.

Здание с заколоченными окнами, закрытыми дверями и опустевшими помещениями погружает в атмосферу прошлых веков и дает простор полету фантазии. Воображение само дорисовывает картину дам в пышных платьях, которые медленно удаляются вглубь усадьбы, укутавшись в павловопосадский платок…

Современная девушка в павловопосадском платке и ювелирных украшениях, снятая на фоне старинной заброшенной усадьбы, словно перенеслась во времени из XXI века в XIX. Таким образом представители брендов хотели передать исторический дух коллекции и актуальность классики в наши дни.

Коллекция доступна на официальном сайте компании LeDiLe: www.charm-ledile.com.

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