Распродажа Private Sale во Vnukovo Outlet Village

С 13 по 16 апреля 2017 г. в аутлете европейского формата Vnukovo Outlet Village пройдет самая желанная распродажа сезона Private Sale, в которой примут участие более 90 магазинов известных мировых брендов.

Только 4 дня посетители смогут приобретать одежду, обувь и аксессуары в Escada, Missoni, Brunello Cucinelli, Max Mara, Hugo Boss, Vileroy&Boch, Michael Kors, Patrizia Pepe, Calvin Klein, Tru Trussardi, Tommy Hilfiger, Adidas, Puma, Marella, Twin-Set, Michael Kors и других магазинах с дополнительной скидкой 20% от цены аутлета, а это до 70% от первоначальной цены.

Vnukovo Outlet Village

Киевское шоссе, 8-й километр МКАД

http://vnukovo-outlet.com/ru/

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