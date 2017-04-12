Из Парижа в Стокгольм – с новой коллекцией Cop.Copine

Чистый белый, геометричные формы и яркие, четко расставленные акценты — квинтэссенция скандинавского дизайна в новой коллекции легендарного французского бренда COP.COPINE.

За последние несколько лет Стокгольм приобрел известность одного из самых творческих и модных городов Европы. Бессменный креативный директор пронизанного Францией бренда Мари Жо де Оливейра (Marie Joe de Oliveira) решила «поженить» парижский шарм и элегантность с северным духом столицы Швеции в новой коллекции Cop.Copine.

Беспроигрышное сочетание графичных изображений домов Гамла Стана и натуральных тканей белого цвета «связывает» воедино женственные юбки-трапеции и невесомые рубашки свободного кроя с рукавами три четверти, а также лаконичные плотные, на тонких бретелях платья-прямоугольники с боковыми карманами.

Особого внимания заслуживает платье-трапеция с красочным пиксельным принтом, сочетающим белый, черный и насыщенно-голубой цвета, в виде стоящих на воде старых домиков на фоне северного неба.

В той же стилистике выполнены аксессуары, безупречно дополняющие коллекцию: вместительная сумка-шоппер с белым архитектурным принтом и маленький клатч в черном или белом варианте с ярким элементом в виде красного язычка на застежке-молнии.

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Тэги: Cop.Copine, весна-лето 2017, капсульная коллекция