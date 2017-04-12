Итальянский бренд кожаных сумок Mironpan пришёл в Россию

Сумочки из натуральной кожи и с современным дизайном от известного итальянского бренда Mironpan пользуются огромным спросом. Ведь его изделия отвечают самым высоким требованиям модниц всего мира. Среди других преимуществ сумок Миронпан — доступная стоимость, комфорт и удобство в обращении, а также высочайшее качество.

Mironpan уже зарекомендовал себя как настоящая классика, изящество и непременный стиль. Все сумочки изготавливаются в соответствии с текущими веяниями моды.

Профессионализм главных дизайнеров компании чувствуется с первого взгляда на изделия. В основном Mironpan используют гладкие, нежные виды натуральной кожи и не броской, но прочной фурнитуры для изготовления своих аксессуаров. Главной отличительной чертой сумок от именитого бренда можно назвать отсутствие ярких деталей в виде страз, цветных вставок и других уже надоевших приемов декора. Миронпан — приверженец классики и утонченности. Такие сумки не выйдут из моды и после нескольких лет носки – при этом изделие будет иметь вид нового.

Особенно владелиц новых сумочек привлекает использование при изготовлении исключительно натуральных материалов – изделие долгое время выглядит новым даже при ежедневном, постоянном использовании.

Компания предлагает широкий ассортимент различных по типу аксессуаров:

Деловые, спортивные сумки или миниатюрные и изысканные вечерние клатчи.

Кожаные изделия в форме рюкзаков, сумок для носки на плече и портфели для деловых леди.

Дорожные варианты в виде багажных сумок, чемоданов, косметичек и так далее.

Кошельки, ключницы, портмоне, и молодежные варианты с яркими принтами и рисунками.

http://mironpan.com/

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