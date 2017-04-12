Совместная коллекция украшений Рианны и Chopard

Швейцарская ювелирно-часовая компания Chopard рада объявить о сотрудничестве с мировой знаменитостью Рианной. Благодаря своим ярким, смелым и современным образам Рианна известна не только как певица и актриса, но и как икона стиля. Коллекция RIHANNA ♥ CHOPARD отражает ее характер и креативное видение. Объединив творческие усилия, сопрезидент и креативный директор Chopard Каролина Шойфеле и Рианна создали коллекцию высокого ювелирного искусства и повседневных украшений, сочетающих городской шик и гламур.

«Я всегда была влюблена в изысканные ювелирные украшения Chopard, поэтому до сих пор не могу поверить в то, что создала совместную коллекцию с брендом, — говорит Рианна. — Это был такой увлекательный процесс, я многому научилась. Не могу дождаться, чтобы все увидели наши творения».

«Мы с Рианной тесно сотрудничали над созданием коллекции, поэтому в каждом украшении можно почувствовать ее неудержимую энергию и присущее ей чувство стиля, — говорит Каролина Шойфеле. — Благодаря ее неповторимому видению она меняет представление о том, как люди носят украшения».

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