Выставка Егора Кошелева «Palazzo Koshelev»

Цикл выставок «Прощание с вечной молодостью»

Егор Кошелев “Palazzo Koshelev”

14 апреля — 14 мая 2017 г.

Центр современного искусства ВИНЗАВОД, Цех Белого

Автор цикла: Николай Палажченко

Куратор выставки Егора Кошелева: Михаил Овчаренко

Первая выставка цикла «Прощание с вечной молодостью» “Palazzo Koshelev” Егора Кошелева откроется 14 апреля 2017 года в Цехе Белого Центра современного искусства ВИНЗАВОД. Выставочное пространство, представленное в виде палаццо с золотыми стенами, объединит около 90 произведений художника, созданных им с 2005 года и по сегодняшний день, в том числе работы, не показанные ранее.

Цикл выставок «Прощание с вечной молодостью» — центральный проект юбилейной программы ЦСИ ВИНЗАВОД. В течение девяти месяцев будет организовано 12 выставок представителей нового поколения в современном российском искусстве.

Егор Кошелев «Труд и отдых», 2013

Президент Фонда поддержки современного искусства ВИНЗАВОД Софья Троценко: «В свой юбилейный год мы решили дать возможность высказаться тем художникам, которые выросли вместе с ВИНЗАВОДом за прошедшие десять лет. Их по инерции еще называют молодыми, но, на наш взгляд, для них настало время перейти в новый статус — зрелых, актуальных авторов. Это проект про целое поколение».

Первая выставка цикла — Palazzo Koshelev Егора Кошелева (родился в 1980 году), выпускника МГХПА имени С.Г. Строганова, кандидата искусствоведения, обладателя австрийской премии Strabag. По мнению художника, главная тема работ, представленных в экспозиции — дискуссия со своим альтер-эго — «большим мастером», стремящимся определить эпоху и снискать вечную славу. Выставочное пространство будет представлено в виде дворца, сокровищницы искусства, палаццо с золотыми стенами, в коридорах которого зрителя ожидают все те стилистические парадоксы, загадки и приключения, на создание которых способен современный российский живописец.

Художник Егор Кошелев: «Выставка “Palazzo Koshelev” подводит итоги, делает обобщающее высказывание за 12 лет моей художественной деятельности, и для меня это большой вызов. Я считаю достаточно условным деление карьеры художника на возрастные категории. Визуальное искусство не рок-н-ролл, где нужно все успеть до 30-ти. В этом смысле, оно ближе к марафонскому бегу, чем к спринтерской гонке. Проект «Прощание с вечной молодостью» — это желание расставить все точки над i, показать портрет рабочего поколения современного российского искусства. Я рад, что являюсь его частью».

Одновременно с вернисажем выставки Егора Кошелева, который состоится 13 апреля, пройдет «Вечер вернисажей» ВИНЗАВОДа — традиционное событие, когда галереи, располагающиеся на территории арт-кластера, открывают свои новые выставки. 13 апреля — «Галерея 21», «Галерея 11.12», Pop/off/art, Pechersky gallery, Osnova gallery. Чуть раньше, 11 апреля, их представят Vladey, галерея «Риджина» и Totibadze gallery. В галерее «Треугольник» 13-го состоится концерт художника Валерия Чтака.

В рамках цикла «Прощание с вечной молодостью» запланированы также выставки Дмитрия Венкова, Евгения Гранильщикова, Арсения Жиляева, группировки ZIP, Полины Канис, Таус Махачевой, Ирины Кориной, Владимира Логутова, Миши Most, арт-группы Recycle и Urban Fauna Lab.

О Егоре Кошелеве

Родился в Москве в 1980 году. С 1997 по 2003 учился в МГХПА имени С.Г. Строганова на факультете монументальной живописи. Изучал историю искусств, исследовал монументальную живопись Италии — в основном позднее Возрождение, маньеризм и барокко. Кандидат искусствоведения: диссертация (2006 г.) посвящена искусству Тинторетто. В 2012 году получил австрийскую премию Strabag, которая вручается авторам до сорока лет за произведения в области живописи и графики.

Первые произведения были созданы на рубеже 2005-2006 годов. С 2006 года состоялось девять персональных выставок. Работает как художник, график, автор объектов, пишет критические статьи, читает курс современного русского искусства в Московской государственной академии промышленного и прикладного искусства.

Живет и работает в Москве.

Центр современного искусства ВИНЗАВОД

Москва, 4-й Сыромятнический пер., д.1, стр.6

Цех Белого

Стоимость билета: 200 руб.

Тэги: Егор Кошелев, ЦСИ Винзавод, современное искусство, художник