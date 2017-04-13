Next представляет коллекцию лето 2017

Бренд Next представляет женскую коллекцию лето 2017, модели из которой уже можно приобрести в онлайн-магазине next.com.ru.

Цветовая гамма в летней коллекции Next наполнена чувством безграничного оптимизма. Летняя палитра вдохновлена теплом и светлыми оттенками красного, оранжевого, желтого и голубого. Модели отличаются выразительной текстурой и деталями отделки, вроде вышивки, актуальной оборки и кисточек.

Геометричные топы со спущенными плечами и удобные кофты свободного кроя украшены надписями и рисунками с фантазийными цветами. Короткие шорты из денима или удлиненные джинсы свободного кроя – яркая деталь стильного образа для летнего отдыха.

Праздничная коллекция одежды стилизована приглушенными кремовыми оттенками, розоватым отблеском и благородным сиянием золота. Ткани высокого качества в сочетании с кружевом и пайетками придают вечернему образу элегантности.

Коллекция купальников привлечет внимание броскими формами и узорами. Выбирая бикини, связанное крючком, или купальник с графической печатью, не забудьте про аксессуары: ультрамодные солнцезащитные очки, сумки с отделкой из кисточек или шляпа с металлическими деталями помогут заявить о своем уникальном стиле.

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