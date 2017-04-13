Русский исторический ужин в ресторане «Одоевский»

Ресторан русской кухни «Одоевский» (от создателей кухмистерской «Профессор Пуф») на Волхонке запускает исторические ужины.

Первая лекция от владельца и концепт-шефа «Одоевского» Евгения Иванова пройдет 22 апреля в 17:00. Записаться на нее можно на сайте levelvan.ru, стоимость посещения для 1 человека составит 3000 рублей.

На ужине будут представлены блюда, приготовленные по мотивам книг о кухне XIX века, а также можно будет услышать о становлении современных кулинарных традиций, историю как русской кухни, так и зарубежных, возникших под ее влиянием.

В рамках лекции можно не только насладиться едой и получить полезную информацию о ней, но также потрогать и «прочувствовать» продукты, из которых блюда будут приготовлены. Можно будет узнать, как обрабатываются зерна для хлеба, а также насладиться ароматом, пощупать и попробовать муку и зерна, из которых печется хлеб (после ужина будет возможность приобрести его на месте). Будет продемонстрирован неразделанный говяжий бок, впечатляющий своими размерами, и цельная (как вам покажется) щука, чтобы выбрать между ними, а также услышать историю появления этих экзотических блюд, включая гарнир селянка и «русский» соус песто.

Меню ужина будет включать в себя:

— Сет из 10 русских закусок: перепелиное яйцо, начиненое щучьей икрой с васаби, аспик из водки на холодце с хреном, шпроты домашние под русским песто, петушачьи гребешки с вяленым томатом, балык, маринованные овощи и другие.

— Французский прозрачный суп с русским названием «Consomme Olga». К супу будет подан ржаной хлеб «Радуница», приготовленный по старинному русскому рецепту на закваске и испечённый в подовой печи. Вкус «Радуницы» можно будет сравнить с панини, приготовленной по традиционным итальянским рецептам, чесночным хлебом швейцарских крестьян и французским деревенским багетом из Аркашона.

— Второе блюдо на выбор: «отрубной говяжий бок», томлёный в печи в течение суток (гарнир: «селянка из жареной сушёной капусты по-старорусски») или «тельное из цельной щуки» (для любителей рыбы), которое подавали на патриарший стол в XVII веке (гарнир: ризотто из пшеницы с соусом песто).

— На десерт: «gelee a la moscovite» по рецепту Урбена Дюбуа, личного повара графа Орлова, «домашний клюквенный морс» и рукодельная «настойка на хрене с изюмом».

Адрес ресторана: Москва, улица Сущевская 27/2

odoevsky-puf.ru

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