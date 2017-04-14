Джентльменский набор в бутике Ferutdin Zakirov

В бутике Ferutdin Zakirov представлена эксклюзивная линия CEDES Milano: аксессуары для ванной и дома, наборы для бритья, маникюрные принадлежности из нержавеющей стали, латуни и бамбука и т.д. Кофры изготовлены из перламутра и натуральной кожи. Перед нами гармоничное сочетание традиций и уникального дизайна.

CEDES Milano — компания, производящая эксклюзивные аксессуары для настоящих джентльменов. Марка имеет многолетний опыт работы в сегменте люкс и производстве высококачественных товаров. Изделия изготовлены вручную. Используются только высококачественные материалы. Все детали тщательно продуманы, главная цель — создание продукта «на века».

Эти и другие модели представлены в бутике Ferutdin Zakirov по адресу: Москва, ТГ «Модный сезон», Охотный ряд, д.2. Телефон: +7 (495) 150 22 21.

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